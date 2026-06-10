Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Eduardo Leite: Relatório sobre dívidas rurais atende demandas, mas ainda há espaço para MP

Escrito por Naomi Matsui e Isadora Duarte (via Agência Estado)
Publicado em 10.06.2026, 20:14:00 Editado em 10.06.2026, 20:25:04
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), afirmou nesta quarta-feira, 10, que o relatório do senador Renan Calheiros (MDB-AL) sobre a renegociação de dívidas rurais atende a demandas de produtores rurais e do próprio Ministério da Fazenda. O texto foi aprovado pelo plenário do Senado e segue para nova análise da Câmara.

"O projeto atendeu vários dispositivos, inclusive de pedidos do próprio ministério, para limitar o enquadramento a produtores que tenham comprovadas perdas em duas safras, em valores teto de até R$ 10 milhões, o que significa endereçar os recursos majoritariamente para produtores de médias propriedades", disse Leite, a jornalistas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O governador disse que o texto foi "bem construído" e é "responsável", mas defendeu a edição de uma medida provisória para complementar. "Há espaço ainda no processo legislativo para que o governo traga uma nova medida provisória, que vai pautar o debate, naturalmente, que se deseja que, ao se fazer essa votação, é justamente deixar clara a urgência. Houve espaço para o governo se movimentar até aqui. Os movimentos não foram suficientes", continuou.

Para Leite, o projeto não tem fins eleitorais e não tem o objetivo de causar impactos aos cofres públicos. "Ninguém quer impor, nem eu nem os parlamentares, os senadores, à União um rombo fiscal. E o projeto toma cuidado com isso. Há espaço para o governo manejar no limite das suas possibilidades fiscais. O que ele não pode é ignorar a urgência de se promover a renegociação das dívidas dos produtores rurais", disse.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Aprovação DÍVIDAS RURAIS/PROLONGAMENTO/PL Eduardo Leite
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV