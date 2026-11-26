O líder do MDB no Senado e relator-geral do Orçamento de 2027, Eduardo Braga (AM), comentou nesta quinta-feira, 26, a escolha de Luiz Carlos Trabuco para o Ministério da Fazenda. Braga tem acumulado relatorias de pautas econômicas no Senado e articula pontos dos projetos com frequência com a equipe econômica.

"Recebo com respeito a indicação do presidente Lula. Trabuco é um nome de trajetória sólida no setor financeiro e chega num momento em que o País precisa de previsibilidade e responsabilidade fiscal. Desejo sorte ao futuro ministro, porque a sorte dele será a sorte do Brasil", escreveu Braga, em nota.

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O senador disse que o Senado e a Comissão Mista de Orçamento (CMO) seguirão trabalhando em diálogo com a equipe econômica e reforçou que a relação entre o Congresso e o Ministério da Fazenda será pautada pela cooperação institucional. "Nosso compromisso é com o equilíbrio das contas e com a manutenção dos investimentos que o Brasil precisa. Trabalharemos juntos, cada um no seu papel", declarou.

Antes do anúncio oficial de Trabuco, Braga já havia dito ao Broadcast Político que Trabuco era um "ótimo" nome.

O parlamentar é o relator do Orçamento para 2027 e do projeto de resolução para fixar a alíquota de referência para Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), além de ser o autor de uma possível PEC para regulamentar pontos da escala de trabalho 5x2.