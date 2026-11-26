O ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, afirmou nesta quinta-feira, 26, que a publicação do edital do leilão do megaterminal de contêineres do Porto de Santos (Tecon-10) ficará para o início de 2027, dado o calendário de discussões do assunto nos diversos âmbitos do setor regulado. Atualmente o Executivo tem um grupo de trabalho instituído para atualizar a recomendação de competitividade do leilão em formato aberto e de ampla concorrência. O grupo deve enviar sua decisão para o Ministério de Portos e Aeroportos e encaminhar para a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Há ainda a necessidade do Tribunal de Contas da União (TCU) analisar o formato do leilão.

"Foram 14 anos de discussão sobre a evolução do projeto, portanto, quatro meses de atuação do grupo e trabalho não é o problema do Tecon-10.

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O governo vai publicar este edital no início do próximo ano, logicamente", disse durante participação em evento do setor de transportes, em Brasília (DF).

A discussão sobre o edital envolve principalmente as regras de participação no leilão. A proposta originalmente elaborada pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) previa uma disputa em duas etapas, com restrições à participação de empresas que já operam terminais de contêineres no Porto de Santos e de armadores na primeira fase. Esses grupos poderiam entrar em uma eventual segunda etapa, caso não houvesse propostas válidas, mediante compromisso de desinvestimento.

A Casa Civil, por meio do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), passou a defender um modelo de concorrência mais aberto, que permita a participação de todos os interessados em uma única etapa, inclusive operadores já instalados no complexo portuário, desde que se desfaçam de seus ativos atuais caso vençam o certame. A mudança busca ampliar a concorrência, mas também exige uma avaliação dos possíveis impactos sobre a concentração de mercado.

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Uma eventual alteração relevante na modelagem poderá exigir nova análise do TCU. O ministro Benjamin Zymler já sinalizou que o governo pode apresentar um novo desenho à Corte, que deverá avaliar as mudanças antes da publicação do edital.

O projeto desperta o interesse de grandes operadores internacionais, entre eles a AD Ports, dos Emirados Árabes Unidos, e a ICTSI, das Filipinas. A participação de grupos ligados às armadoras MSC e Maersk também está no centro das discussões sobre as condições de concorrência no porto.