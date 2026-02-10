Edinho sobre autonomia do BC: que se abra o debate, isso fortalece a democracia

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, defendeu nesta terça-feira, 10, a abertura do debate sobre uma revisão da autonomia do Banco Central (BC). A discussão vem em meio ao caso Master. Mais cedo, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que não pretende pautar o tema.

"Queremos também proteger o sistema financeiro brasileiro, que é um dos mais respeitados no mundo. ... Todos os temas estruturantes, que são temas de transformação, de mudança organizativa, têm que ser debatidos pelo Congresso Nacional. O Congresso não pode estar interditado a fazer nenhum debate", declarou a jornalistas na Câmara, após sessão solene para comemorar os 46 anos do PT.

O petista defendeu o debate do tema, mesmo que não seja pautado. "Não será pautada nenhuma votação, mas se abra o debate, se faça o debate. Isso fortalece a democracia. São duas coisas distintas", disse.

Pela manhã, Motta falou que não deve pautar o projeto: "Enquanto estivermos aqui na presidência da Câmara, não pautaremos nenhuma revisão acerca da autonomia do Banco Central, porque entendemos que essa autonomia trouxe segurança, trouxe para o País previsibilidade e cada vez mais confiança nas instituições do País", falou o deputado em participação virtual na conferência do banco BTG Pactual, realizada em São Paulo.