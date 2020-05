EcoRodovias tem queda de 24,6% no tráfego consolidado ente 16/3 a 28/4

A EcoRodovias informa queda de 24,6% no tráfego consolidado no período entre 16 de março e 28 de abril de 2020 contra 18 de março a 30 de abril de 2019, de 42.568 veículos pagantes para 32.090. No acumulado para o ano de 2020 até 28 de abril, ante o mesmo período do ano passado houve queda de 2,3%, para 109.586 veículos. Desconsiderando a cobrança de pedágio na Eco135 e Eco050, o volume comparável teve recuo de 29,9% entre 16 de março e 28 de abril. No acumulado do ano, o volume comparável apresenta queda de 10,4%, para 86.454 veículos.