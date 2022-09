EcoRodovias arremata Lote Noroeste em leilão de rodovias paulistas por R$ 1,23 bi

Juliana Estigarríbia (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A EcoRodovias arrematou nesta quinta-feira o leilão de rodovias Lote Noroeste Paulista, promovido pelo governo de São Paulo, por R$ 1,23 bilhão, um ágio de 16.151%. A disputa ocorreu na B3.

continua após publicidade .

Outras duas proponentes também participaram do leilão: o Infraestrutura Brasil Holding XXI, controlado pelo Pátria, ofertou proposta de R$ 321 milhões. Já a CCR ofereceu lance de R$ 753,8 milhões. Em razão da diferença entre as propostas, não houve viva-voz. O Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, tinha antecipado que o certame deveria ser disputado por nomes nacionais.

O pacote abrange 600 quilômetros de rodovias que atravessam municípios como São José do Rio Preto, Araraquara, São Carlos e Barretos. Os investimentos estimados são da ordem de R$ 10 bilhões. A vencedora será responsável pela ampliação, operação, conservação, manutenção e realização dos investimentos necessários pelo prazo de 30 anos.

continua após publicidade .

O critério do leilão foi o de maior valor de outorga fixa, com mínimo de R$ 7,6 milhões. Há também a previsão de outorga variável, de 8,5% da receita bruta da concessionária vencedora.