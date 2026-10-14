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Economista do BC da Inglaterra diz ser 'cético' quanto a 4 altas de juros para domar inflação

Escrito por Dow Jones Newswires* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O economista-chefe do Banco da Inglaterra (BOE, em inglês), Huw Pill, disse nesta quarta-feira que não está claro se o banco central precisará elevar a taxa básica em um ponto porcentual completo para controlar a inflação, como os investidores vêm precificando. Segundo Pill, embora a política monetária possa precisar de aperto adicional, a magnitude desse ajuste ainda é incerta e pode não ser tão grande quanto o mercado espera.

O BoE manteve a taxa básica em 3,75% desde dezembro, diferindo do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e do Banco Central Europeu (BCE), que aumentaram o custo do dinheiro em resposta à alta dos preços de energia desde o início da guerra entre Estados Unidos e Irã.

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Pill observou que, nas reuniões recentes, votou contra a maioria e a favor de elevar os juros, defendendo que os formuladores de política não poderiam esperar por maior clareza sobre a duração e o impacto do conflito antes de agir.

Ainda assim, ele ponderou que isso não significa validar automaticamente a trajetória implícita nos preços de mercado.

Ao questionar a expectativa de quatro altas de 25 pontos-base (totalizando 1 ponto porcentual), Pill afirmou que seria "um pouco cético" quanto à necessidade de o BoE seguir integralmente essa precificação para conter a inflação. Fonte: Dow Jones Newswires.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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REINO UNIDO/BOE/JUROS/HUW PILL
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