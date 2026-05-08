Economista Chico Lopes, ex-presidente do BC, morre no Rio de Janeiro

Morreu nesta sexta-feira, 8, o economista Chico Lopes, aos 81 anos. Ele estava internado no Hospital Pró-Cardíaco há mais de uma semana, no Rio de Janeiro.

Nas décadas de 1980 e 1990, Chico esteve envolvido em importantes momentos da economia nacional. Foi um dos idealizadores do Plano Cruzado no governo de José Sarney e, depois, atuou como assessor informal da equipe que colocou o Plano Real de pé.

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Francisco Lafaiete de Pádua Lopes nasceu em Belo Horizonte, em 1945. Era formado em economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Tinha mestrado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e era doutor em economia pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Concluída em 1972, sua tese de doutorado discutiu o desenvolvimento e o crescimento do Brasil.

De volta ao País, Chico Lopes foi professor da UnB, da FGV e PUC-Rio, escola que reuniu as principais cabeças responsáveis por desenhar o Plano Real.

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Passou a integrar o governo tucano de forma oficial quando foi nomeado diretor do Banco Central no primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso. Ocupou o cargo de diretor da autoridade monetária entre 1995 e 1999. Depois, em 1999, no início do segundo governo do tucano, foi apontado para presidir a instituição.

"Foi uma coisa muito custosa para mim. A gente tinha uma ideia de que tinha de ter uma mudança ali, tinha de flexibilizar, tinha de soltar (o câmbio)", afirmou Lopes em entrevista concedida ao Estadão em junho do ano passado.

No comando do BC, teve uma passagem polêmica e meteórica. Chico foi indicado para assumir o comando da instituição em substituição a Gustavo Franco e num momento em que a âncora cambial - que ajudou a sustentar o início do Real - demonstrava fragilidade, com o real colhendo uma forte desvalorização.

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Chico criou a chamada banda diagonal endógena para tentar alguma flutuação do real. Ele não chegou a ser empossado. Ficou apenas 21 dias como indicado para o cargo.

"O Fernando Henrique não queria soltar o câmbio. O Fernando Henrique queria baixar os juros. E aí veio essa ideia. Eu disse: vamos operar a banda", disse. "Era uma proposta que o mercado não entendeu. E, na verdade, na hora em que você mexe no câmbio, não tem como ser uma coisa intermediária. Se mexer um pouquinho, vai mexer tudo."

Lopes também teve problemas com a Justiça. Foi acusado de favorecer os bancos Marka e FonteCindam numa operação de socorro que levou o BC a vender dólares abaixo da cotação do câmbio do dia. Em 1999, a CPI dos Bancos, que investigava fraudes no sistema financeiro, chegou a dar voz de prisão a Chico, porque ele se negara a prestar depoimentos para os senadores. "Os processos acabaram", disse.

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Na entrevista concedida ao Estadão, Lopes afirmou que ainda tinha bens bloqueados pela Justiça e revelou que passou a se dedicar à psicanálise nos últimos anos. "Eu consegui reconstruir a minha consultoria. Eu estou bem hoje. Estou bastante aposentado. Escrevi um livro sobre psicanálise. Estou pensando em fazer outro. E a gente continua acompanhando a economia."