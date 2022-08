Economista-chefe do BC inglês diz estar confiante para trazer inflação à meta

Ilana Cardial (via Agência Estado)

Economista-chefe do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Huw Pill disse estar confiante de que a instituição monetária será capaz de trazer inflação britânica de volta à meta de 2% no médio prazo. Em sessão de perguntas e respostas virtual, organizada pelo BoE, Pill destacou que as medidas adotadas agora pelo banco devem ter impacto futuro sobre os preços.

Ainda que os preços de energia passem rapidamente para a inflação, o aperto monetário deve levar algum tempo para ter efeito, afirmou. "Não podemos controlar preços imediatamente", disse Pill.

Na avaliação do economista, o crescimento dos salários está "bastante rápido" agora no Reino Unido e uma melhoria consistente nesse ponto seria uma exemplo de que as ações do BoE estão sendo bem sucedidas.

Questionado sobre a meta de 2%, Pill reafirmou que se ancorar em tal objetivo é essencial em meio à escalada de inflação. "Agora é o momento de apostar nos 2%, não de abandoná-los."

Pill também reiterou a importância da independência da instituição monetária e afirmou que governos estão sujeitos a pressões políticas e eleitorais, enquanto o banco central adota "decisões difíceis".