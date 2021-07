Economia: Projeções de despesas com Previdência, pessoal e subsídios caem

Da Redação

O Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas do 3º Bimestre, divulgado nesta quinta-feira, 22, pelo Ministério da Economia, traz revisões em expectativas de receitas e nas projeções de gastos até o fim deste ano, na comparação com o relatório publicado anterior.

A previsão de gastos com benefícios previdenciários em 2021 caiu R$ 891,0 milhões, para R$ 705,948 bilhões. A projeção para os pagamentos de pessoal e encargos sociais caiu R$ 3,042 bilhões, para R$ 332,355 bilhões.

O gasto previsto com subsídios e subvenções ficou R$ 1,057 bilhão menor, passando para R$ 11,782 bilhões. Já os valores estimados para o pagamento de precatórios e sentenças judiciais ficaram estáveis em R$ 20,848 bilhões.

Pelo lado da arrecadação, a estimativa para as receitas com dividendos de estatais aumentou R$ 846,0 milhões, passando para R$ 17,813 bilhões.

Já as receitas previstas com concessões subiram R$ 351,4 milhões, para R$ 8,201 bilhões. O relatório também mostra que a projeção para arrecadação com royalties neste ano aumentou R$ 7,554 bilhões, para R$ 80,324 bilhões.