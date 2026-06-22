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Economia está entre projeção de referência do BCE e uma perspectiva mais branda, diz Lagarde

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 22.06.2026, 12:47:00 Editado em 22.06.2026, 12:53:50
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A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou nesta segunda-feira, 22, que a economia da zona do euro está posicionada entre a projeção básica do banco central e uma "perspectiva mais branda" em meio aos efeitos da guerra no Oriente Médio.

Lagarde observou alguma desancoragem das expectativas de inflação, mas disse que o choque atual parece ser menor do que o episódio de 2021 e 2022, quando o BCE teve que aumentar as taxas de juros em ritmo recorde. "O contexto também é diferente, dado um mercado de trabalho mais forte, rendas mais altas e a ausência de desafios de oferta pós-pandemia", acrescentou.

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Ainda assim, o BCE não deve ser complacente, pois a formação de salários pode ser mais sensível a novos choques, dada a recente experiência do bloco com alta da inflação, frisou ela.

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EUROPA/BCE/JUROS/CHRISTINE LAGARDE/perspectivas econômicas
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