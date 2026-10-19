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ECONOMIA

Economia é ruim ou péssima para 51,1%, diz BTG/Nexus; 51,4% esperam melhora em 6 meses

Escrito por Rayllanna Cardoso (especial para a AE) e Elizabeth Lopes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A economia brasileira é considerada ruim ou péssima por 51,1% dos eleitores, enquanto 51,4% esperam melhora nos próximos seis meses, segundo pesquisa Nexus divulgada nesta segunda-feira, 19. No levantamento anterior, os porcentuais eram de 51% e 54%, respectivamente.

A Nexus informa que, a partir desta rodada, passa a publicar os porcentuais com uma casa decimal. Os dados da série histórica também foram reapresentados nesse formato. Segundo o instituto, devido ao arredondamento, a soma dos porcentuais pode variar de 99,9% a 100,1%.

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Nos comparativos, utilizamos os porcentuais originalmente divulgados pelo instituto na primeira pesquisa deste segundo turno, publicada na terça-feira passada, 13, ainda sem casas decimais.

A parcela que avalia a economia como ótima ou boa registra 17,1%, ante 17%. A classificação regular passou de 31% para 29,2%. Não sabe ou não respondeu soma 2,6%, ante 2%.

Para os próximos seis meses, 16,2% esperam estabilidade da economia, ante 17%, e 12,4% projetam piora, ante 12%. Não sabe ou não respondeu passou de 16% para 20%.

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Sobre as próprias finanças, 31,6% avaliam a situação atual como ótima ou boa; 47,6%, regular; e 18,7%, ruim ou péssima. Outros 2% não sabem ou não responderam.

Contratada pelo BTG Pactual, a Nexus ouviu 2.002 eleitores por telefone, de 16 a 18 de outubro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04499/2026.

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