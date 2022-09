Economia alemã já está em contração no 3º trimestre, diz Bundesbank

Sergio Caldas (via Agência Estado)

O Produto Interno Bruto (PIB) alemão provavelmente já está se contraindo neste terceiro trimestre, após subir levemente no segundo trimestre, e a situação irá se agravar se o consumo de gás for cortado ou racionado, segundo relatório mensal do Banco Central da Alemanha (Bundesbank) publicado nesta segunda-feira, 19.

No documento, o Bundesbank prevê que a maior economia da Europa deverá encolher mesmo que um racionamento de gás seja evitado.

A Alemanha tem sido um dos países europeus mais prejudicados pela decisão da Rússia de cortar suas exportações de gás para a região, em resposta às sanções que a União Europeia (UE) impôs a Moscou, pela guerra na Ucrânia.