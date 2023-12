Economia alemã deve contrair levemente no 4º trimestre, projeta Bundesbank

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Associated Press (via Agência Estado)

A economia da Alemanha deve voltar a contrair levemente no quarto trimestre deste ano, afirmou o Bundesbank, em relatório mensal divulgado nesta segunda-feira, 18. Segundo o banco central alemão, o enfraquecimento será resultado das performances fracas no setor industrial e de construção. Dois trimestres consecutivos de contração é uma definição comum de recessão técnica, embora os economistas de um painel que declara recessões na zona do euro usem um conjunto mais amplo de dados, incluindo números de emprego. Em seu relatório, o Bundesbank projeta que a economia deve contrair 0,1% em 2023, antes de se recuperar nos próximos anos. O banco central alemão ressaltou números já divulgados na semana passada, em que prevê crescimento de 0,4% em 2024, 1,2% em 2025 e 1,3% em 2026.