eBay rejeita proposta de aquisição de US$ 56 bilhões feita pela GameStop

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A eBay, plataforma de comércio eletrônico e leilão online, informou que seu conselho rejeitou a proposta de aquisição feita pela varejista do setor de videogames GameStop, no valor de US$ 56 bilhões, em comunicado nesta terça-feira, 12.

Em uma carta ao diretor-presidente da GameStop, Ryan Cohen, o presidente do conselho da eBay, Paul Pressler, escreveu: "Concluímos que sua proposta não é nem crível nem atraente."

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A empresa citou incertezas em torno da proposta da GameStop, incluindo questões de financiamento e riscos operacionais de uma operação combinada.

A eBay acrescentou na carta que está confiante de que sua atual equipe de gestão está bem posicionada para continuar liderando o negócio e impulsionar o crescimento. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado