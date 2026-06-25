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EasyJet oferece mais tempo e dados comerciais para Castlelake melhorar oferta de aquisição

Escrito por Dow Jones Newswires (via Agência Estado)
Publicado em 25.06.2026, 19:17:00 Editado em 25.06.2026, 19:24:09
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A companhia aérea britânica de baixo custo easyJet disse que daria à firma de investimento americana Castlelake acesso a dados comerciais limitados para obter uma oferta de aquisição mais alta, após rejeitar uma proposta melhorada de 4,93 bilhões de libras.

A empresa afirmou na quinta-feira que seu conselho considera a última proposta da Castlelake - a quarta - ainda subvalorizando a easyJet, mas que aceitar a demanda do pretendente para acessar algumas informações comerciais pode resultar em uma proposta mais atraente.

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Como resultado, a easyJet buscou dar à Castlelake mais tempo para apresentar uma oferta mais alta e os reguladores do Reino Unido concederam seu pedido para estender o prazo da oferta para 5 de julho, anteriormente sexta-feira, disse a empresa. Em resposta, a Castlelake disse que acolhe o envolvimento construtivo da easyJet.

A medida marca uma mudança na postura da easyJet em relação à Castlelake, que até recentemente, na segunda-feira, destacou o que descreveu como a falta de disposição da easyJet em se envolver de forma significativa na negociação. Enquanto isso, a easyJet anteriormente descreveu a abordagem da Castlelake como oportunista, dado que o conflito no Oriente Médio estava pesando sobre suas ações.

A Castlelake, que possui cerca de US$ 37 bilhões em ativos e um negócio de leasing de aeronaves, tem cortejado a easyJet com uma série de ofertas de aquisição nas últimas semanas, mas todas as suas abordagens foram rejeitadas até agora.

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A Castlelake recrutou o ex-executivo da easyJet Peter Bellew e Mark Breen, outro veterano da indústria aérea, bem como a Brookfield Asset Management como parceiros para sua última proposta, que avalia a empresa em 650 pence por ação em dinheiro. Isso é um aumento em relação à proposta anterior de 625 pence por ação e representa um prêmio de cerca de 65% em relação ao último preço de fechamento da easyJet antes de a empresa americana divulgar pela primeira vez que estava considerando uma oferta.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast

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