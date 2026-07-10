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EasyJet fecha acordo preliminar com Apollo por 5,7 bi de libras e retira apoio à Castlelake

Escrito por Redação AE* (via Agência Estado)
Publicado em 10.07.2026, 07:17:00 Editado em 10.07.2026, 07:24:23
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A easyJet anunciou que chegou a um acordo em princípio com a gestora Apollo para uma proposta concorrente de aquisição avaliada em 5,7 bilhões de libras e que, por isso, retirou o apoio ao acordo anteriormente recomendado com a Castlelake.

Em comunicado conjunto, as empresas informaram que a proposta prevê 7,15 libras por ação, prêmio de 81% sobre o preço de fechamento de 28 de maio.

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A operação não prevê pagamento em dinheiro aos acionistas. Segundo a easyJet, investidores elegíveis poderão optar por transferir suas ações para o veículo por meio do qual os fundos da Apollo deterão a participação.

A companhia aérea britânica afirmou que a Apollo tem até 7 de agosto para apresentar uma oferta formal ou abandonar as negociações. A easyJet recomendou que os acionistas não tomem nenhuma medida por enquanto, mas disse estar inclinada a apoiar a proposta da Apollo em detrimento da oferta concorrente da Castlelake.

Em 6 de julho, a easyJet havia aceitado, em princípio, a quinta proposta da Castlelake, que avaliava a empresa em 5,23 bilhões de libras, chegando a 5,52 bilhões de libras em base totalmente diluída. Na ocasião, a oferta previa 6,90 libras por ação. Fonte: Dow Jones Newswires.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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ACORDO PRELIMINAR Apollo Aquisição easyJet
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