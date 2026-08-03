easyJet estende prazo de oferta da Castlelake para superar oferta de US$ 7,6 bi da Apollo

A easyJet estendeu o prazo para a oferta da Castlelake até sexta-feira, alinhando-o com o do concorrente Apollo e dando a ambos a semana para apresentar uma oferta firme pela companhia aérea listada em Londres ou desistir.

O prazo da Castlelake havia sido previamente definido para esta segunda-feira. O gestor de ativos dos EUA, Apollo, fez no mês passado uma oferta de aquisição de US$ 7,6 bilhões pela easyJet, superando um acordo anterior de US$ 7 bilhões com a Castlelake, um grupo americano de private equity e leasing de aeronaves.

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A oferta da Apollo representou um prêmio de 81% sobre o preço de fechamento das ações da easyJet em 28 de maio, um dia antes do início do período de oferta da Castlelake.

Ambos os potenciais compradores estão prontos para solidificar ofertas por uma das companhias aéreas de baixo custo mais conhecidas da Europa. No entanto, qualquer acordo ocorrerá em um mercado volátil, com o conflito no Oriente Médio desestabilizando o setor de viagens e aviação.

Desde o início da guerra dos EUA e Israel contra o Irã, a indústria tem sido afetada por preços turbulentos de combustível de aviação e interrupções de rotas. Fonte: Dow Jones Newswires.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado