É sensato manter juros inalterados, mas pode ser necessário agir em breve, diz dirigente do Fed

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Cleveland, Beth Hammack, defendeu que, atualmente, é sensato manter as taxas de juros estáveis, dadas as incertezas em torno das perspectivas econômicas. No entanto, ela ponderou que, se as tendências recentes dos dados continuarem, poderá "em breve" ser apropriado que a política monetária aja para lidar com os riscos crescentes de uma inflação persistentemente elevada.

Hammack disse que está mais preocupada com os riscos crescentes de uma inflação persistentemente elevada do que com os riscos para o pleno emprego, em discurso preparado para um evento do Clube da Cidade de Cleveland, nesta terça-feira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na ocasião, a chefe da distrital de Cleveland alertou que também teme a possibilidade de a política monetária não ser "suficientemente restritiva" para reduzir a inflação para 2% - algo que, segundo ela, o Fed está "firmemente comprometido" em cumprir.

"Existe um risco crescente de que a inflação permaneça elevada se os custos de energia não diminuírem rapidamente e se as empresas sentirem que não têm outra alternativa senão aumentar os preços", afirmou ela. "Se esperarmos por evidências definitivas de que a inflação elevada se consolidou na economia, poderão ser necessários ajustes de política mais amplos, a um custo maior", acrescentou.

Ainda em relação aos preços, Hammack enfatizou que a economia americana enfrenta uma gama cada vez maior de fatores que impulsionam a inflação e que choques acentuados no setor de energia são difíceis de serem controlados pela política monetária.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobre o mercado de trabalho, ela avaliou que a taxa de desemprego está próxima dos níveis de pleno emprego e os dados do mercado de trabalho apontam para estabilidade.

Incerteza elevada

Beth Hammack alertou que pode ser preocupante um cenário em que aumento nas expectativas de inflação afaste os indicadores da meta de 2%, ao participar de rodada de perguntas e respostas do evento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Hammack, no entanto, destacou que ainda não vê sinais desse aumento e que está mais preocupada com a atual aceleração dos preços, ressaltando que analisa uma ampla gama de indicadores inflacionários, com destaque para o PCE. "A inflação pode precisar de intervenção política para atingir 2%", ponderou.

Cenários

A dirigente vê como apropriada a manutenção dos juros, mas avalia vários cenários em relação a guerra no Oriente Médio se prolongando mais do que o esperado. Hammack disse que ainda não observou o impacto do conflito nos gastos do consumidor, embora tenha alertado que seus contatos dizem que mesmo um fim rápido da situação geopolítica deixará marcas duradouras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"A próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) deve ter um debate acirrado. A incerteza está elevada e é preciso traduzir isso na política monetária, por isso fui dissidente da comunicação da última reunião, mas apoiei a decisão de manter os juros inalterados", afirmou.

Kevin Warsh

Segundo Hammack, o recém-empossado presidente do Fed, Kevin Warsh, está chegando ao cargo "com a mente aberta" e fazendo diversas perguntas, incluindo como o BC norte-americano pode melhorar no cumprimento do duplo mandato.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mercado de trabalho

Sobre o mercado de trabalho, Hammack disse que está estável em meio à escassa criação de empregos e, em relação à economia geral, avaliou que o desempenho da atividade e das empresas está "muito resiliente" em meio a tantas mudanças.

Na ocasião, ela disse que ouve argumentos "a favor e contra" as tarifas e que, no distrito de Cleveland, há muita produção de aço, setor que foi beneficiado pelas tarifas elevadas.