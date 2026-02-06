É provável que taxa de juros no Reino Unido seja reduzida ainda mais, diz economista do BoE

O economista-chefe do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Huw Pill, afirmou que, com base nas evidências atuais, é provável que a taxa básica de juros seja reduzida ainda mais, mas as decisões sobre um maior afrouxamento da política monetária serão mais complexas. "A política monetária está sendo utilizada para garantir que a inflação CPI não apenas atinja 2%, mas também se mantenha de forma sustentável nesse patamar no médio prazo, o que envolve equilibrar os riscos associados", pontuou em coletiva de imprensa, ressaltando que o nível de restrição monetária diminuiu desde agosto de 2024 e que decisões de juros sempre foram tomadas sob incerteza porque "o mundo é incerto".

Para Pill, a extensão e o momento de outras possíveis reduções dos juros dependerão da evolução das perspectivas para a inflação. Por exemplo, ele mencionou que os dados mais recentes sobre intenções salariais são uma boa evidência de que o processo de desinflação está intacto, mas não completo, e que o comitê do BoE não está "muito longe do caminho certo" de inflação, rumo a uma meta sustentável a 2%.

O economista-chefe do BC britânico avaliou que a queda da inflação para a meta mais cedo é uma boa notícia e que o mercado de trabalho deu uma trégua considerável nos últimos meses.

Ele ainda mencionou que o crescimento do setor privado é moderado, mas positivo, e ressaltou que as revisões de projeções foram pequenas, considerando os padrões. "Não devemos dar muita importância às alterações nas perspectivas de crescimento previstas pelo BoE em fevereiro, considerando que há incerteza", pontuou.