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É preciso realizar leilão de reserva de capacidade anualmente, afirma diretor-geral do ONS

Escrito por João Caires (via Agência Estado)
Publicado em 08.06.2026, 13:12:00 Editado em 08.06.2026, 13:17:47
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O diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), Marcio Rea, afirmou nesta segunda-feira, 8, que seria necessário realizar um leilão de reserva de capacidade por ano para que se dê conta de atender a demanda de crescimento de geração de energia limpa no Brasil e se aumente a confiança e operabilidade do Sistema Interligado Nacional (SIN).

"Se você me perguntar, de zero a dez, qual é a necessidade para realizar leilões de reserva, eu respondo que é dez. Inclusive, seria necessário que ele fosse realizado todos os anos", afirmou ele, durante evento em Brasília.

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O diretor-geral explicou que o problema da insegurança energética no sistema se agrava no fim da tarde, quando a geração solar cai abruptamente e a demanda aumenta, criando uma situação que, segundo ele, "está cada vez mais difícil de administrar".

Rea disse que o leilão de reserva realizado em 2026 trouxe "alívio" para o setor, mas que não foi o suficiente para atender à crescente da geração solar e eólicas no Brasil. "Não é o ideal ainda. Precisamos de mais. Ainda temos que dar um passo gigantesco para tentar melhorar essa questão de potência e a confiabilidade do sistema."

Operação teste no fim de semana O ONS acionou, no sábado, pela primeira vez, um plano emergencial para cortar a geração de energia no Brasil. Pelo acompanhamento do Operador, o País passaria por risco de pane no SIN caso o excesso de geração fosse enviado ao sistema sem a demanda necessária para o escoamento. Segundo o diretor, a medida foi um teste para futuras necessidades e estratégias de atuação do ONS caso não haja o aumento da capacidade do Brasil de regular os picos de geração e consumo em horários distintos no País. "Essa foi a primeira vez em que a gente fez essa operação. E, graças a Deus, nós conseguimos manter o sistema estável. Essa é uma preocupação constante que olharemos a todo momento", disse.

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