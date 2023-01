É preciso manter a luta contra inflação, diz Villeroy de Galhau, membro do BCE

Gabriel Bueno da Costa (via Agência Estado)

Membro do conselho do Banco Central Europeu (BCE), François Villeroy de Galhau afirmou nesta quarta-feira, 18 que é preciso "manter o curso na nossa luta contra a inflação". Segundo ele, a inflação na zona do euro "não foi ainda vencida" e o BCE reafirma seu compromisso de levá-la de volta à meta de 2%.

Villeroy de Galhau disse que "muito provavelmente" a inflação ao consumidor na zona do euro deve atingir seu pico neste primeiro semestre, primeiro no índice cheio e depois na inflação subjacente, excluindo-se energia. Ele também considerou que a atividade "está mais resiliente que o esperado e devemos evitar uma recessão neste ano".

Também presidente do BC da França, Villeroy de Galhau defendeu a importância da regulação bancária, após a crise financeira, e ressaltou a importância de se implementar logo por completo as regras de Basileia III. Além disso, destacou como desafio atual o setor não bancário, ao mencionar episódios recentes de instabilidade financeira, inclusive em criptoativos. Ele defendeu a regulação desses ativos, sem proibi-los, definindo esse tema como uma "grande prioridade" atual.