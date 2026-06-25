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É inexplicável que Davi Alcolumbre não pautou fim da 6x1, lamenta Guilherme Boulos

Escrito por Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em 25.06.2026, 15:50:00 Editado em 25.06.2026, 15:58:57
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O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, classificou nesta quinta-feira, 25, como "inexplicável" o fato de o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), ainda não ter levado ao plenário a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que extingue a escala de trabalho 6x1, já aprovada pela Câmara dos Deputados.

"É inexplicável que o senador Davi Alcolumbre não tenha pautado isso ainda, diante de todo o clamor da sociedade brasileira", disse, em entrevista à CNN Brasil. "Ele não pode transformar uma disputa política, uma disputa partidária, numa forma de travar uma pauta que é apoiada por 80% da população brasileira."

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Boulos afirmou ainda que os "sinais" enviados pelo Senado - tanto a rejeição da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF), quanto a decisão de não pautar o fim da escala 6x1, enquanto aprovava o que chamou de "Bolsa Agro" - não indicam disposição para composição nem para a "construção de um diálogo franco" com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O Senado aprovou o projeto de lei 5.122/2023 (PL 512/2023), que institui regras abrangentes para a renegociação de dívidas do agronegócio. A proposta enfrenta um impasse com o governo, que classifica o projeto como uma "pauta-bomba" devido ao forte impacto fiscal, podendo ser vetada ou judicializada no STF.

O ministro classificou o projeto como resultado de "lobby setorial" e afirmou que o texto recebeu um "jabuti" - termo usado para definir a inclusão de um tema estranho à proposta original, geralmente de forma pouco transparente e em benefício de grupos específicos. Segundo ele, a medida ampliou ao grande agronegócio mecanismos de renegociação de dívidas com prazos estendidos e períodos de carência, o que elevaria o impacto fiscal para quase R$ 150 bilhões.

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"A gente espera que o presidente da Câmara, (Hugo) Motta, não coloque isso para deliberação na Câmara dos Deputados. Essa é a expectativa do governo do presidente Lula", disse Boulos.

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6X1/JORNADA/PEC/SENADO/DAVI ALCOLUMBRE/GUILHERME BOULOS
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