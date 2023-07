É apropriado moderar ritmo de consolidação da política para ver efeitos do aperto, aponta Fed

Muitos dirigentes do Federal Reserve (Fed) observaram que, depois de apertar rapidamente a postura da política monetária no ano passado, o Comitê diminuiu o ritmo, e que uma moderação adicional era apropriada para fornecer tempo para observar os efeitos do aperto cumulativo e avaliar suas implicações para a política. A informação conta na ata da última reunião do Fed, quando a autoridade decidiu manter os juros, divulgada nesta quarta-feira, 5.

continua após publicidade

Em relação aos riscos negativos para a atividade econômica, os participantes da reunião observaram a possibilidade de que o aperto cumulativo e rápido da política monetária acabe afetando a atividade econômica mais do que o esperado, diz a ata. Os dirigentes observaram que os efeitos totais do aperto monetário provavelmente ainda não foram observados, embora vários tenham destacado a possibilidade de que grande parte do efeito do aperto monetário passado já tenha sido realizado.

Vários dirigentes observaram ainda que a resolução do limite da dívida do governo federal havia removido uma fonte significativa de incerteza para as perspectivas econômicas, afirma o documento.