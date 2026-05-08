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ECONOMIA

'É apropriado cortar juros e não adiar reduções', avalia dirigente do Fed

Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em 08.05.2026, 09:06:00 Editado em 08.05.2026, 09:19:35
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O diretor do Federal Reserve (Fed) Stephen Miran afirmou que é "apropriado" cortar as taxas de juros e, por isso, dissidiu da decisão de manter a política monetária inalterada na reunião de abril, em entrevista à Fox Business, nesta sexta-feira, 8.

"Com o choque nos preços de energia, prevejo menos cortes de juros neste ano do que antes, mas acredito que é importante reduzir os juros, e não adiar essas reduções", disse. Na avaliação dele, a política monetária americana está, atualmente, "modestamente restritiva", o que ele não considera apropriado.

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Miran argumentou ainda que menos orientação futura por parte do Fed tornaria a política monetária "mais flexível" e sugeriu que a política do banco central está prejudicando o mercado de trabalho.

Sobre o crescimento econômico, o diretor afirmou estar "otimista" com as projeções e disse ver "muitos ventos favoráveis", incluindo a desregulamentação e a inteligência artificial (IA). Por outro lado, destacou que a alta dos preços de energia, decorrente da guerra no Oriente Médio, é um vento contrário para a economia.

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