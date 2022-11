É apropriado considerar arrefecimento da trajetória no juro, diz dirigente do Fed

Letícia Simionato (via Agência Estado)

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de São Francisco, Mary Daly, afirmou nesta quinta-feira, 10, que é apropriado considerar o arrefecimento da trajetória de alta das taxas de juros. Segundo ela, os dados de inflação divulgados pela manhã são "boas notícias".

No entanto, a banqueira central ressaltou que "um mês de dados" de inflação não é uma vitória ainda, e é provável que mais altas de juros venham. "Não vejo nada nos dados que altere a trajetória de aumentos de taxa", afirmou. "Vamos continuar mudando a política até terminarmos nosso trabalho. Não queremos apertar mais, mas queremos fazer o trabalho completamente", ponderou. "Estamos unidos no comprometimento de trazer a inflação de volta à meta de 2%", acrescentou. Daly também comentou que as expectativas de inflação estão bem ancoradas.

Dessa forma, para ela, a política deve ser suficientemente restritiva até que "possamos estabelecer claramente que a inflação está caminhando para 2%". "Prefiro apertar mais e reduzir depois, do que reduzir e ter que apertar mais depois", destacou. No entanto, ela disse ser a favor de um aumento lento e constante dos Fed Funds.

Para os próximos passos, Mary Daly disse ser importante continuar avaliando os dados, pois ainda há muita incerteza econômica. "Taxa terminal é dependente da evolução da economia", concluiu.