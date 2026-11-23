O diretor de Política Monetária do Banco Central, Nilton David, afirmou nesta segunda-feira, 23, que, pela primeira vez, a economia brasileira está aquém das expectativas do mercado há um ano e dá sinais de que vai crescer em menor ritmo do que apontam as previsões do mercado.

"Já há quatro anos, a economia acaba sendo mais pujante do que o mercado tinha antecipado um ano antes. Nós tivemos aqui um momento em que é a primeira vez nesse período todo que a economia parece que vai ter crescido menos do que as pessoas imaginavam um ano atrás", disse Nilton, no Bloomberg Línea Summit 2026.

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Ele mencionou que os choques causados pelo petróleo, pelo El Niño, pelo câmbio e pela inteligência artificial (IA) contribuem para elevar os preços.

Conforme o diretor do BC, quando há sequência de choques na economia, o trabalho é mais complexo para a autoridade monetária.

"O que está acontecendo agora é mais complexo, porque, ainda que haja todos esses choques que a gente comentou há pouco, esta é a primeira vez em que a atividade está aquém do que se esperava", disse Nilton David. "A pergunta é como esses choques vão se apresentar numa economia que está agora cadente", acrescentou.