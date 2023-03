Dúvidas internas impedem alta do Ibovespa por China

Maria Regina Silva (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Sinais de recuperação vigorosa da indústria chinesa estimulam as ações ligadas ao minério de ferro, que subiu 2,42% em Dalian, na China a US$ 132,23 a tonelada, mas são insuficientes para empolgar o Ibovespa. O índice Bovespa abriu em alta, chegando a subir 0,54%, na máxima aos 105.497,01 pontos, mas logo virou para o negativo. Na mínima intradia, caiu 0,70%, aos 104.657,32 pontos, seguindo sem forças para sair deste nível.

continua após publicidade .

Isso porque prosseguem as incertezas sobre a política de preços da Petrobras, depois dos anúncios da reoneração dos tributos federais e recuo no preço da gasolina, ontem. Na ocasião, o Ibovespa fechou em baixa de 0,74%, na mínima aos 104.931,93 pontos. A queda do petróleo no exterior, ainda que moderada, também não ajuda os papeis da estatal e o Ibovespa.

"Está muito refém do ambiente de Brasília. A reoneração dos combustíveis é uma medida necessária, mas não é suficiente para a narrativa de corte dos juros", avalia Matheus Spiess, da Empiricus, ao se referir-se ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

continua após publicidade .

Há pouco, em entrevista ao UOL, o ministro disse que o nível dos juros é o principal problema econômico do País, em uma realidade onde já vigoram dificuldades de crédito e de alavancagem de atividades econômicas.

A questão também é saber como ficará a empresa na nova gestão. Ontem, Haddad afirmou que será criado um grupo de trabalho da pasta econômica, juntamente com o Ministério de Minas e Energia, Casa Civil e Planejamento, para garantir maior transparência na atuação da companhia e na política de preços praticada pela empresa. Hoje, ele ponderou que "PPI é coisa complicada, não é uma coisa que você muda em duas semanas."

O mercado ainda demonstra desconforto com a cobrança de Haddad ao Banco Central (BC). O ministro disse que a decisão de reonerar os impostos federais sobre gasolina e etanol (diesel e gás de cozinha seguem com isenção) está alinhada com as atas do Copom. "Estamos dando resposta para o setor produtivo de que o governo vai fazer sua parte, esperando que a monetária reaja da maneira como prevista nas atas."

continua após publicidade .

Segundo Spiess, pegou e pega mal as falas "duras" de Haddad em relação ao BC (ontem o ministro afirmou que a reoneração dos combustíveis é uma condição para o BC baixar a taxa básica de juros). Conforme o analista da Empiricus, o que dará condições para se iniciar redução da Selic será o compromisso do governo com as contas públicas, será como virá o arcabouço fiscal, esperado para este mês.

"Apesar da saída encontrada, que minimiza o impacto inflacionário e reduz em parte o risco fiscal do ano, as novas pressões feitas pelo ministro Fernando Haddad sobre o Banco Central foram mal recebidas e devem continuar gerando cautela. Adicionalmente, o anúncio do imposto temporário sobre exportações de óleo cru também foi visto de forma negativa", descreve em nota o economista Silvio Campos Neto, sócio da Tendências Consultoria.

As bolsas asiáticas fecharam com ganhos, linha também seguida pelas europeias, enquanto as de Nova York indicam abertura em queda, em meio a temores de recessão em quadro de juros e inflação altos. "Nova York não ajuda, mas China, com alta das ações ligadas ao minério amortecem a queda do Ibovespa", diz Spiess.

continua após publicidade .

Na China, o índice de gerentes de compras industrial avançou a 52,6 em fevereiro (de 50,1 em janeiro), ficando acima das expectativas (50,5). Agora, os mercados esperam a divulgação de PMIs dos EUA, além da participação do presidente do Fed em Minneapolis, Neel Kashkari, na tentativa de buscar pistas sobre a política monetária.

Por aqui, sai a balança comercial de fevereiro e há uma série de resultados corporativos que serão avaliados, bem como a contratação do governo paulista de consultoria para estudar a desestatização da Sabesp. Os resultados de Suzano, BRF, Iguatemi e Cosan foram divulgados ontem. Hoje, a Gerdau informou que teve lucro líquido ajustado de R$ 1,333 bilhão no quarto trimestre de 2022, recuo de 61,7% em relação a igual período de 2021, e pagamento de dividendos.

Às 11h26, o Ibovespa cedia 0,53%, aos 104.372,10 pontos. Petrobras caía em torno de 1,50%, enquanto Vale subia 3,28%.

Em tempo: após o fechamento da B3, será divulgado o balanço da Petrobras do quarto trimestre, cuja expectativa é de aumento no lucro e de dividendos.