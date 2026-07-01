Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Durigan: Vamos revisar subvenção da gasolina na próxima semana

Escrito por Eduardo Laguna (via Agência Estado)
Publicado em 01.07.2026, 21:56:00 Editado em 01.07.2026, 22:07:17
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta quarta-feira, 1, que a subvenção dada pelo governo para conter os preços da gasolina será revertida na semana que vem, dada a estabilização nos preços dos combustíveis.

Em entrevista à Record, que teve trecho exibido pelo Jornal da Record, o ministro disse que sua equipe está revisando a subvenção de 44 centavos ao litro da gasolina, para fazer o anúncio na semana que vem. "Nos próximos dias, nós vamos anunciar também uma revisão dessa subvenção da gasolina. Nós vamos reverter", antecipou Durigan. Questionado sobre quando seria o anúncio, ele respondeu que será na próxima semana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O governo deu início à retirada gradual das subvenções aos combustíveis, a começar pelo fim, hoje, da primeira parcela (35 centavos) de subsídio para o óleo diesel. Na entrevista à Record, Durigan lembrou que o diesel segue com a subvenção extra de R$ 1,12.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Durigan Fazenda GASOLINA subvenção
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV