Durigan: Vamos encaminhar amanhã um aumento de bloqueio no Orçamento para compatibilizar metas

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quinta-feira, 21, que o governo aumentará o bloqueio orçamentário amanhã no relatório bimestral de receitas e despesas. Já há R$ 1,6 bilhão bloqueado e esse valor será aumentado.

"A gente deve caminhar amanhã com aumento no bloqueio, esse ano já foi feito um bloqueio de 1,6 bi no primeiro bimestral, a gente vai caminhar com aumento de bloqueio, portanto o governo cortando na própria carne", afirmou.

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Ele ainda disse que não haverá contingenciamento no relatório porque as receitas estão em linha com o esperado.

"A gente não espera um contingenciamento, dado que as receitas têm vindo em linha com o esperado na linha orçamentária, mas um bloqueio em razão de aumento de gasto obrigatório, a gente espera isso para amanhã", completou.

Ele repetiu ainda que os juros no Brasil não são civilizados, e que o incomoda ver dívida sendo rolada nesse patamar, mas que o governo está no "caminho correto" apesar de ainda haver coisas a serem feitas.

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"O que eu acho que a gente deve ter é uma regra de crescimento da despesa no país que fique abaixo da regra de crescimento e da regra de arrecadação, de modo que a gente vá conseguindo gerar superávit primários", declarou.

Durigan disse ainda que exceções ao arcabouço foram feitas à revelia da Fazenda e que houve entendimentos políticos para serem aprovados, mas que é preciso controlar o crescimento do gasto obrigatório, abrindo espaço para investimentos.