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ECONOMIA

Durigan: tudo que for preciso para proteger pessoas de impacto da guerra continuará a ser feito

Escrito por Gabriel de Sousa, Gabriel Hirabahasi e Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em 03.06.2026, 12:59:00 Editado em 03.06.2026, 13:07:01
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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quarta-feira, 3, que o governo está tomando medidas necessárias para conter os efeitos da guerra entre Irã e Estados Unidos na economia brasileira. Segundo Durigan, as iniciativas continuarão a ser conduzidas pelo Executivo.

"O Brasil não vai ser sócio dessa guerra. Nós vamos usar a economia forte que fomos construindo com o tempo, uma economia resiliente que tem combustíveis sustentáveis, para proteger a nossa população. Tudo o que for possível ser feito, como nós já temos feito, para proteger o impacto da guerra na população brasileira está sendo feito e continuará sendo feito", disse Durigan, durante a reunião ministerial realizada no período da manhã.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou reunião ministerial nesta quarta para definir como será a estratégia de propaganda do governo federal nos últimos meses de mandato. A ideia do presidente é alinhar a divulgação dos principais programas com potencial eleitoral para a campanha à reeleição, como o Desenrola 2.0 e a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil.

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FAZENDA/ECONOMIA/EXPECTATIVA/DURIGAN/AÇÕES/GUERRA
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