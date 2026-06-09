Durigan: temos que ser muito duros na regulação das bets; proibição pode trazer mais prejuízo

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, avaliou nesta terça-feira, 9, que uma eventual proibição das apostas esportivas online (bets) poderia ter efeito prejudicial ao estimular e ampliar o mercado ilícito. "A minha visão é que precisamos ser muito duros na regulação, reconhecendo que é um problema", declarou em entrevista ao UOL.

Além do apertar na regulação, ele citou a diminuição da publicidade, o aumento de tributação, regras de transparência e autoexclusão e bloqueio de sites irregulares. "Vamos organizar operações, tendo em vista todas as informações que a gente hoje recebe, para coibir a aposta irregular e abuso que pode prejudicar as famílias", declarou o ministro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na segunda, dia 8, o Ministério da Fazenda informou que os dados de empresas de prêmios e apostas no País terão "ampla transparência". Ou seja, todos os processos concluídos das bets serão tornados públicos. O Ministro da Fazenda disse que há informações sensíveis nos processos, mas não há sigilo. "Vamos divulgar dados proativamente", declarou.

Ele argumentou que as bets passaram quatro anos ganhando peso na economia e uma série de setores depende da publicidade. Durigan argumentou que não há resistência em discutir a atuação dessas empresas, tendo em vista a arrecadação governamental com o setor. Ele disse ainda que as bets precisam ser tratadas como tratamos cigarro, com aperto da regulação.