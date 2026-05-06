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Durigan: taxa de juros no Brasil é muito alta, mas temos de distinguir razões para isso

Escrito por Cícero Cotrim e Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em 06.05.2026, 09:13:00 Editado em 06.05.2026, 09:25:10
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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta quarta-feira, 6, que não é verdade que os juros são altos no Brasil porque o governo gasta muito. Ele afirmou que a taxa de juros é alta, mas é preciso distinguir razões para isso. Ele participa do programa Bom dia, ministro, da EBC, uma empresa pública controlada pelo governo federal.

"Do lado do Ministério da Fazenda, a conta pública tem melhorado ano a ano. Então a gente zerou o déficit em 2024, manteve o déficit zerado em 2025 e estamos mirando superávit a partir de 2026 e 2027", afirmou.

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Durigan declarou que os juros elevados explicam o contexto das dívidas da população, mas a inadimplência explica mais o assunto. Para ele, hoje, o que mais pressiona a política monetária é a guerra e as medidas do governo para combustíveis ajudam a política monetária.

"Hoje o que mais afeta a taxa de juros no país são questões externas. Veja que todo o debate público é a guerra que tem desajustado a economia do mundo, fazendo com que preços aumentem e isso coloca pressão na inflação", completou.

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