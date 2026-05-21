Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Durigan sobre seguir na Fazenda em eventual reeleição de Lula: Não cabe a mim responder

Escrito por Flávia Said e Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em 21.05.2026, 21:25:00 Editado em 21.05.2026, 21:38:50
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Questionado sobre se seguirá no posto que ocupa em um eventual quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ministro da Fazenda, Dario Durigan, respondeu que não cabe a ele responder. "Eu acho que, assim, primeiro tem que ver como vai ser a eleição e essa pergunta tem que ser feita ao presidente", disse Durigan em entrevista à CNN Brasil.

Indagado, então, se gostaria de seguir no cargo, ele recordou que colaborou com o segundo governo Lula e trabalhou no primeiro mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, além de ter trabalho na Prefeitura de São Paulo e na própria Fazenda com Fernando Haddad. "Então, com base nesse projeto, nessas ideias, eu vou seguir à disposição do projeto progressista, do projeto democrático que estiver liderando o País", finalizou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Durigan Fazenda Lula posto
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV