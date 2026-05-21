Durigan sobre seguir na Fazenda em eventual reeleição de Lula: Não cabe a mim responder

Questionado sobre se seguirá no posto que ocupa em um eventual quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ministro da Fazenda, Dario Durigan, respondeu que não cabe a ele responder. "Eu acho que, assim, primeiro tem que ver como vai ser a eleição e essa pergunta tem que ser feita ao presidente", disse Durigan em entrevista à CNN Brasil.

Indagado, então, se gostaria de seguir no cargo, ele recordou que colaborou com o segundo governo Lula e trabalhou no primeiro mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, além de ter trabalho na Prefeitura de São Paulo e na própria Fazenda com Fernando Haddad. "Então, com base nesse projeto, nessas ideias, eu vou seguir à disposição do projeto progressista, do projeto democrático que estiver liderando o País", finalizou.