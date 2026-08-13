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ECONOMIA

Durigan: segurança sobre bancos acessarem fundos do DF para BRB pode ser dada por STF

Escrito por Célia Froufe, Lavínia Kaucz e Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, reforçou nesta quinta-feira, 13, que há uma "insegurança" por parte dos bancos para acessarem as contra-garantias do Distrito Federal (DF) para darem aval ao empréstimo do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) ao Banco de Brasília (BRB).

"Em caso de haver inadimplemento, caso de haver default, os bancos poderem se valer dos fundos constitucionais do DF? Essa é a pergunta que eles fazem. Caso não haja o pagamento, os bancos fazem a garantia, mas essa contra-garantia do DF pode ser acessada ou vai haver uma espécie de liminar, como se já viu em outros casos, e dizer não, são serviços importantes, isso não pode ser afetado. Essa é uma garantia de segurança que, me parece, pode ser trabalhada e ser dada pelo Supremo", afirmou em audiência no Supremo Tribunal Federal (STF) conduzida pelo ministro Luiz Fux.

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CASO MASTER/BRB/SOCORRO/FAZENDA/DURIGAN
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