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Durigan se reúne com economista francês Gabriel Zucman em Paris nesta segunda-feira, 18

Escrito por Redação AE (via Agência Estado)
Publicado em 17.05.2026, 15:20:00 Editado em 17.05.2026, 15:29:01
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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, se reúne nesta segunda-feira, 18, com o economista francês Gabriel Zucman, em Paris, onde está para participar de uma reunião de ministros de finanças do G7, o grupo das sete maiores economias do mundo. O encontro, para tratar de taxação internacional, acontece de 10h às 11h (de Brasília).

Zucman é professor da Paris School of Economics e da University of California, Berkeley, além de diretor do Observatório de Impostos da União Europeia. Ele trabalhou na proposta de taxação global dos super-ricos apresentada pelo Brasil quando o País presidia o G20, grupo das 20 maiores economias do mundo, enquanto Fernando Haddad chefiava a Fazenda.

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Além do compromisso com Zucman, Durigan também tem uma reunião com a editora internacional do jornal Le Monde, de 11h30 às 12h30. De 15h às 17h, o ministro participa de uma reunião de trabalho de preparação do G7 com técnicos da pasta.

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FAZENDA/DURIGAN/AGENDA
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