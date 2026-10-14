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Durigan: Receita vai ser atacada em período eleitoral, resta saber de que lado governo está

Escrito por Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou, nesta quarta-feira, 14, que a Receita Federal será atacada durante campanha eleitoral, mas é preciso saber "de que lado" se está. Ele participa do 4º Congresso de Direito Tributário e Aduaneiro do órgão. Ele alfinetou o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) ao dizer que tem um lado que tributa fundos offshore e outro lado que tem "conta máster" nesses fundos.

Reportagem publicada nesta quarta pelo jornal O Globo diz que ele era "usuário máster" de conta offshore sócia do jato usado pelo banqueiro Daniel Vorcaro.

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"A Receita, que é uma plataforma crítica de funcionamento do Estado brasileiro, vai ser escrutinada e vai ser atacada em campanha eleitoral. Resta saber de que lado que a gente está, de quem quer tributar quem tem fundo offshore e fundo fechado, como outras pessoas no Brasil, ou quem tem conta master em fundo offshore", afirmou o ministro.

Durigan defendeu a Receita como órgão de inteligência e disse que se há mais informação de qualidade, é possível otimizar o gasto público e tratar a administração pública com mais seriedade.

Por fim, disse que a Receita tem um desafio com a Inteligência Artificial, de tratar bem os dados que chegarão com a reforma tributária. "E aqui fica o desafio para a Receita Federal do futuro, um trabalho ligado à inteligência artificial. O volume de dados que a Receita vai passar a ter, junto com os Estados e municípios da reforma tributária tem muito a nos dar, em termos de desenho de política pública, em termos de fiscalização, em termos de melhoria de justiça social para o Estado", completou.

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RECEITA/CONGRESSO/DIREITO TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO/DURIGAN
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