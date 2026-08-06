Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Durigan: Proposta de Flávio Bolsonaro de conselho entre Poderes sobre fiscal chama atenção

Escrito por Cícero Cotrim (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, ironizou nesta quinta-feira a proposta levantada pela chapa do candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, de criar um conselho de governança composto por representantes dos Três Poderes, acusando a chapa da oposição de causar atritos institucionais.

"É estranho que se ataque a Suprema Corte, ataque lideranças do Congresso e, ao mesmo tempo, proponha uma espécie de pacto, que não é nem um pouco crível do ponto de vista de quem ouve esse tipo de proposta", disse Durigan a jornalistas, na portaria do Ministério da Fazenda, em Brasília.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A ex-presidente da Caixa Daniella Marques (Republicanos), principal conselheira econômica de Flávio Bolsonaro, já defendeu publicamente a criação de uma instância de governança com participação do Executivo, Legislativo e Judiciário para endereçar a questão fiscal. A ideia seria dividir a responsabilidade pelo ajuste.

Segundo Durigan, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem feito uma interlocução democrática e respeitosa com os outros Poderes e obteve resultados. O ministro citou a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a desoneração da folha de pagamentos como um exemplo.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
conselho Durigan Fazenda Flávio Bolsonaro governança
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV