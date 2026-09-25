Durigan: Proibição das bets reforça linha de prestigiar renda das famílias

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou há pouco que a medida provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para proibir o funcionamento das bets no Brasil tem, como valor adicional, a preservação da renda das famílias e o reforço da agenda do governo de recomposição do poder de compra.

Segundo o ministro, a decisão se soma ao conjunto de iniciativas adotadas desde 2023 para "prestigiar o trabalho e a renda das famílias brasileiras".

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Durigan disse que o esforço do governo Lula, desde o início do mandato, tem sido recuperar a renda da população por diferentes frentes, citando o baixo desemprego, a isenção do Imposto de Renda para trabalhadores, o aumento de transferências a quem mais precisa via programas sociais e a ampliação de serviços públicos que reduzem gastos no orçamento doméstico, como a Farmácia Popular.

"Nós temos feito um esforço de renda importante, para além do controle da inflação que tem seguido em mínimas históricas, garantindo o poder de compra das famílias", afirmou.

Na avaliação do ministro, o bloqueio das casas de apostas online reforça essa estratégia, ao evitar que recursos das famílias continuem sendo direcionados para as plataformas. Durigan relacionou o avanço das bets ao endividamento e disse que o tema dialoga diretamente com a pauta de reorganização do crédito no País.

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Ele mencionou ainda outras ações que, segundo o ministro, compõem o eixo de proteção de renda, como medidas para minimizar impactos de combustíveis sobre preços e iniciativas conduzidas pela Advocacia-Geral da União (AGU), como a ampliação da licença-maternidade. Durigan também citou discussões sobre a escala de trabalho 6x1, defendendo que, além de renda, a agenda social deve garantir mais dignidade e tempo para a vida familiar.

Ao tratar do endividamento, o ministro afirmou que o governo vem enfrentando um passivo acumulado, sobretudo durante a pandemia e no governo anterior, com programas como o Desenrola 1 e o Desenrola 2, voltados à renegociação de dívidas mais antigas. Segundo Durigan, a estratégia é dar o crédito bom e inibir práticas abusivas e dívida predatória, com a perspectiva de um ambiente "livre de bets" e melhores condições para famílias retomarem a vida normal.