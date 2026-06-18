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Durigan: política monetária é competência do BC; governo fará o que pode para conter inflação

Escrito por Cícero Cotrim (via Agência Estado)
Publicado em 18.06.2026, 09:38:00 Editado em 18.06.2026, 09:48:56
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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta quinta-feira (18) ver espaço para novos cortes da taxa básica de juros pelo Banco Central (BC). Na noite de quarta-feira, 17, o Comitê de Política Monetária (Copom) diminuiu a Selic em 0,25 ponto porcentual, de 14,50% para 14,25%, conforme esperado pela maioria do mercado.

"Eu sigo achando que tem espaço para novos cortes, mas isso, sem dúvida nenhuma, é uma competência do Banco Central", disse o ministro da Fazenda, durante entrevista ao portal Metrópoles. "No curto prazo, o que o governo puder ajudar para controlar a inflação, o governo fará."

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Durigan repetiu que a Fazenda tem atuado para controlar a inflação no curto prazo, citando dois esforços: as medidas para impedir a alta dos preços de combustíveis, diante da guerra do Irã; e ações de responsabilidade fiscal, com o bloqueio de R$ 23 bilhões no orçamento mesmo às vésperas das eleições.

"A gente atuando com responsabilidade fiscal para ter uma ajuda pontual durante o período da guerra certamente pode ajudar o tema dos combustíveis. A política monetária não deve olhar para essas intercorrências de curto prazo, como foi a guerra", disse.

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BC/COPOM/JUROS Durigan
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