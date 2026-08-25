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Durigan: Pix está sendo protegido, enquanto alguns querem fazer integração com modelo do Fed

Escrito por Marianna Gualter e Daniel Tozzi Mendes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Ao elencar feitos do governo atual do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ministro da Fazenda, Dario Durigan, mencionou nesta terça-feira, 25, que "o Pix está sendo protegido, enquanto alguns querem fazer a integração com o modelo do Fed Federal Reserve, o banco central americano".

O ministro afirmou que o governo está protegendo as tecnologias nacionais.

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Ele participou de evento organizado pela revista Exame e o Movimento Brasil Competitivo (MBC) em São Paulo, com coordenadores de campanha dos candidatos à Presidência da República.

Em sua fala, também citou que nos últimos anos foi entregue a reforma tributária e houve a aprovação do Marco Legal das Garantias.

Mencionou ainda que há um trabalho de combate aos privilégios do serviço público e favorável à revisão dos supersalários.

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"Não é de hoje", disse Durigan. "Estive com o ministro Fernando Haddad, com os ministros do Supremo, com o presidente do Senado e o presidente da Câmara dizendo que vamos começar a fazer esse enfrentamento a partir do supersalário."

Durigan afirmou que algumas propostas mencionadas por outros coordenadores ao longo do debate "parecem novidades, mas já estão sendo feitas". Nessa seara, mencionou o concurso unificado para o serviço público e a criação de um fundo imobiliário com a Caixa para a gestão de imóveis da União.

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PIX/GOVERNO/DEFESA/FAZENDA/DURIGAN
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