Durigan pede que fim da 6x1 avance 'imediatamente' em discurso no Conselhão

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quarta-feira, 10, que o debate sobre o fim da escala de trabalho 6x1 deve avançar "imediatamente" no País. Atualmente, a proposta está em tramitação no Senado, e o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), não dá sinais de que dará a tração desejada pelo Palácio do Planalto.

"É importante a gente gerar emprego, valorizar o trabalho, valorizar o salário mínimo e abrir ganho de produtividade. Por isso, a importância da gente avançar com o fim da escala 6x1 imediatamente no País", afirmou Durigan, durante o discurso de abertura da 7ª reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável (CDESS), mais conhecido como "Conselhão", realizado no Palácio Itamaraty.

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Durigan disse ainda que discutir a redução da jornada de trabalho significa encarar um tema de "desigualdade no mundo do trabalho". "Quem está na escala 6x1 são os com menor remuneração e que acumulam jornada", comentou.

O ministro ainda disse que os trabalhadores brasileiros sofrem pressão para garantir produtividade, destacando a importância do aumento do descanso semanal. "A gente sabe da pressão que os nossos trabalhadores e as nossas trabalhadoras têm para mais eficiência, para ficar engajado de maneira contínua e ininterrupta."