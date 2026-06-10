Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Durigan pede que fim da 6x1 avance 'imediatamente' em discurso no Conselhão

Escrito por Gabriel de Sousa e Gabriel Hirabahasi (via Agência Estado)
Publicado em 10.06.2026, 16:01:00 Editado em 10.06.2026, 16:12:00
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quarta-feira, 10, que o debate sobre o fim da escala de trabalho 6x1 deve avançar "imediatamente" no País. Atualmente, a proposta está em tramitação no Senado, e o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), não dá sinais de que dará a tração desejada pelo Palácio do Planalto.

"É importante a gente gerar emprego, valorizar o trabalho, valorizar o salário mínimo e abrir ganho de produtividade. Por isso, a importância da gente avançar com o fim da escala 6x1 imediatamente no País", afirmou Durigan, durante o discurso de abertura da 7ª reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável (CDESS), mais conhecido como "Conselhão", realizado no Palácio Itamaraty.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Durigan disse ainda que discutir a redução da jornada de trabalho significa encarar um tema de "desigualdade no mundo do trabalho". "Quem está na escala 6x1 são os com menor remuneração e que acumulam jornada", comentou.

O ministro ainda disse que os trabalhadores brasileiros sofrem pressão para garantir produtividade, destacando a importância do aumento do descanso semanal. "A gente sabe da pressão que os nossos trabalhadores e as nossas trabalhadoras têm para mais eficiência, para ficar engajado de maneira contínua e ininterrupta."

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
6X1/JORNADA/PEC/Durigan
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV