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Durigan: nova fase da Operação Carbono Oculto identificou 6 fintechs ligadas ao crime

Escrito por Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em 28.05.2026, 12:27:00 Editado em 28.05.2026, 12:34:54
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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quinta-feira, 28, que a nova fase da Operação Carbono Oculto identificou seis fintechs com envolvimento com o crime organizado, que movimentaram R$ 26 bilhões nos últimos anos.

"Uma movimentação total de R$ 26 bilhões em seis fintechs nos últimos anos, o que acende o sinal de alerta dos órgãos de inteligência. Feita a investigação, hoje são uma série de mandados, uma série de providências que estão sendo publicadas em 5 estados, com quase 60 mandados de busca e atenção", afirmou o ministro.

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Segundo ele, a Receita tem trabalhado para combater o andar de cima do crime organizado ao comentar a nova etapa da Carbono Oculto deflagrada nesta quinta.

"Reforçando que essas fintechs foram identificadas, dadas informações que a Receita passou a receber em meados de 2025, do ano passado, também identificamos a utilização de criptoativos para fim de lavagem de dinheiro e vamos seguir avançando com essas operações", completou Durigan.

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OPERAÇÃO CARBONO OCULTO/COMBUSTÍVEIS/2ª FASE
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