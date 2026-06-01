Durigan: Nos parece que permanece intenção dos EUA de colocar ao Brasil uma tarifa adicional

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que permanece a intenção do governo dos Estados Unidos de impor ao Brasil uma tarifa adicional. No que se refere à investigação no âmbito da Seção 301, Durigan afirmou que o governo brasileiro respondeu todas as demandas. Essa seção da Lei de Comércio dos EUA autoriza o governo norte-americano a investigar e adotar medidas como tarifas ou sanções comerciais contra países acusados de práticas consideradas desleais. No caso do Brasil, as questões se referem ao desmatamento, ao Pix, a temas de propriedade intelectual e trabalho em condições precárias.

"O que nos parece é, tendo feito todas essas respostas, permanece uma intenção dos Estados Unidos de colocar uma tarifa adicional no Brasil, uma vez que eles perderam o fundamento da tarifa anterior na suprema corte americana", em entrevista concedida à revista Veja, na noite desta segunda-feira, 1.

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Ele prosseguiu dizendo que a aplicação de uma tarifa adicional ao Brasil é "indevida", até porque o País é deficitário na balança comercial com os EUA. "Não cabe falar de punição, de sanção ao Brasil por conta da relação bilateral. É preciso afastar elementos político-ideológicos dessa relação para que a gente faça o trabalho de uma relação comercial saudável", acrescentou o ministro. Ele admitiu a possibilidade de discussão com os americanos de casos específicos do etanol, da soja e da carne brasileiros, mas não como premissa prévia que imponha uma punição ao Brasil.