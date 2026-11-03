Durigan: 'Não tivemos nem espaço de falar com Lula sobre novas indicações para o BC'

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta terça-feira, 3, que não teve espaço para conversar sobre indicações ao Banco Central com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) depois de sua vitória eleitoral. Declarou, entretanto, que os nomes seguirão os mesmos critérios que os indicados até aqui, sem causar isolamento ao atual presidente Gabriel Galípolo ou outro integrante da autoridade monetária.

"Nós não tivemos nem espaço de conversar com o presidente sobre novas indicações para o Banco Central. Isso vai ser feito com rigor técnico, como sempre foi feito, com diferentes perfis, mas sempre técnicos e os melhores para aquelas posições", disse Durigan.

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O ministro afirmou ainda que não discutiu sucessão na Fazenda com Lula e que os únicos economistas com quem o presidente tem conversado são os da própria equipe.

"Não há nenhuma mudança de perspectiva, mudança de avaliação ou de critério para essas indicações. Então, não faz nenhum sentido e ninguém vai se sentir isolado ou menosprezado se você tiver, de novo, respeitado a competência do presidente, uma indicação técnica que busque convergir as políticas do governo para a melhoria da vida das pessoas", completou Durigan.