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Durigan: Não tenho dúvida de que o Congresso vai converter em lei a MP da 'taxa das blusinhas'

Escrito por Flávia Said e Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em 21.05.2026, 21:10:00 Editado em 21.05.2026, 21:19:20
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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que sua relação com o Congresso para tratar de temas de sua pasta é "muito boa" e afastou a possibilidade de a oposição usar a Medida Provisória (MP) que acabou com a chamada "taxa das blusinhas" de forma eleitoreira

"A minha relação com o Congresso Nacional para tratar os temas econômicos é muito boa. Eu tenho tratado de todos os temas com o presidente Hugo (Motta), com o presidente Davi (Alcolumbre), os líderes das duas Casas, com bastante fluidez. Recebi oposição, governo, base, agro essa semana", disse Durigan em entrevista à CNN Brasil.

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E seguiu: "Eu não tenho dúvida de que o Congresso vai converter a medida provisória da taxa das blusinhas, tanto que a oposição colheu assinatura, quase 360, quase 400 assinaturas em um projeto que tinha o mesmo sentido."

"Eu não tenho dificuldade em tratar com o Congresso. Minha relação é boa e acho que o Congresso não vai ter dificuldade em converter em lei a medida provisória editada pelo presidente", concluiu.

Assinada e em vigor desde a semana passada, a MP autorizou a isenção do imposto de importação sobre as compras em plataformas internacionais de até US$ 50, sobre as quais incidia uma alíquota de 20% desde agosto de 2024, após aprovação de uma lei pelo Congresso articulada em conjunto com o governo federal.

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