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ECONOMIA

Durigan: não há decisão tomada sobre bets ainda; todo o debate passa pelo custo de vida

Escrito por Mateus Maia e Gabriel Hirabahasi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou, nesta quinta-feira, 17, que ainda não há uma decisão tomada sobre proibição ou restrição mais radical das bets no País e que todo o debate de medidas tem passado pelo custo de vida, citando o esforço feito para amortecer alta de preços de combustíveis pelo governo.

"Então não tem nenhuma decisão tomada, quando tiver decisão tomada nós vamos anunciar, mas o que eu estou dizendo é que seguimos muito preocupados com o custo de vida e com preservar a renda das famílias brasileiras", afirmou o ministro.

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Segundo ele, o governo ainda trabalha para diminuir o impacto das bets no comprometimento da renda familiar da população.

"Enquanto ainda vemos R$ 62 bilhões saindo das famílias para as bets, gente não ficamos confortáveis e seguimos trabalhando para que diminuamos o impacto no comprometimento de renda das famílias", completou Durigan.

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BETS/REGULAMENTAÇÃO/FAZENDA/DURIGAN
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