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Durigan: Não é gasto primário securitizar dívida da PGFN; tema foi estudado pela equipe

Escrito por Marianna Gualter e Daniel Tozzi Mendes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta terça-feira, 25, que sua equipe estudou a possibilidade de securitizar a dívida da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e concluiu que essa questão não entra como gasto primário.

"Não é gasto primário securitizar a dívida da PGFN. Ainda que se queira fazer, isso não ajuda em nada do ponto de vista de fazer ajuste fiscal. Esse foi um tema que foi estudado durante muito tempo pela minha equipe", disse o ministro.

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Ele participou de evento organizado pela revista Exame e o Movimento Brasil Competitivo (MBC) em São Paulo, com coordenadores de campanha dos candidatos à Presidência da República.

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ARCABOUÇO FISCAL/META/FAZENDA/DURIGAN
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