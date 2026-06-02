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Durigan: Não afasto hipótese de ir aos EUA ou fazer contato com secretário do Tesouro americano

Escrito por Flávia Said (via Agência Estado)
Publicado em 02.06.2026, 21:16:00 Editado em 02.06.2026, 21:24:46
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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta terça-feira, 2, que não afasta a possibilidade de ir pessoalmente aos Estados Unidos para tratar da recomendação feita pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) de aplicar uma tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros.

"Não afasto a hipótese de ir aos Estados Unidos ou entrar em contato com o Scott Bessent, o secretário do Tesouro", afirmou em entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo. "E o presidente Lula certamente vai querer fazer contato com o presidente Trump para que isso não aconteça, porque é uma medida muito injusta", acrescentou.

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O ministro destacou que o aumento de tarifas não está dado ainda. "Tem um período para confirmar. O ministro Mauro Vieira das Relações Exteriores estará amanhã na OCDE com o Jamieson Greer representante comercial dos EUA, responsável por essa recomendação", disse Durigan.

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Durigan EUA/TRUMP/TARIFAS Tesouro
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