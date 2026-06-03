Durigan: mundo olha para o Brasil como um país de fronteira que tem muito a contribuir

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quarta-feira, 3, que o mundo enxerga o Brasil como um país com potencial de contribuição. Durante a reunião ministerial desta quarta-feira, 3, Dario disse também que é preciso deixar a economia estável ao mesmo tempo em que se destinam ações à população vulnerável.

"Temos compromisso de ter economia estável, com crescimento sustentável, que mantenha o seu compromisso histórico de melhorar a vida das pessoas e de quem mais precisa, com mais investimentos, com mais proteção social. Sem descuidar para que o País tenha a sua economia forte, emita a dívida no exterior e seja respeitado por todos os países por onde a gente vai, seja abrindo mercados ou participando de todos os fóruns internacionais. O mundo olha para o Brasil como um país de fronteira que tem muito que contribuir", afirmou Durigan.

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Ele anunciou também que a Fazenda vai atuar para que, nos próximos anos, o limite do MEI seja aumentado, possibilitando novas contratações de pessoal. "Vamos trabalhar para que, nos próximos anos, o MEI aumente o patamar do limite e as pessoas possam contratar mais uma pessoa", disse o ministro da Fazenda.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou reunião ministerial nesta quarta para definir como será a estratégia de propaganda do governo federal nos últimos meses de mandato. A ideia do presidente é alinhar a divulgação dos principais programas com potencial eleitoral para a campanha à reeleição, como o Desenrola 2.0 e a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil.